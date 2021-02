Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Monsheim - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Worms (ots)

Am 06.02.2021 kam es gegen 13:45 Uhr an der Einmündung B47/B271 bei Monsheim zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 60-jähriger aus Baden-Württemberg wollte mit seinem PKW von der B47 von Monsheim kommend nach links auf die B47 in Richtung Worms abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW einer 34-jährigen Frau aus Worms, welche die B271 aus Richtung Bockenheim a. d. Weinstraße kommend weiter geradeaus in Richtung Monsheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die drei Insassen der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurde leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Monsheim und Hohen-Sülzen.

Die Einmündung musste für den aus Richtung Monsheim und aus Richtung Worms kommenden Verkehr bis 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Der aus Richtung Bockenheim kommende Verkehr wurde auf die B47 in Richtung Worms abgeleitet.

