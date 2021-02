Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Trunkenheit am Steuer

Worms (ots)

Weil ein Autofahrer gestern Abend in der Wolframstraße während der Fahrt offenbar leere Bierflaschen aus dem Fenster wirft und es fast zu einem Unfall mit einem anderen PKW kommt, meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters wird dieser in seinem PKW sitzend angetroffen. Nachdem der Atemalkoholtest 1,4 Promille anzeigt, beschlagnahmen die Beamten den Führerschein des 42-jährigen Wormsers und er muss zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell