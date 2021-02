Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto beschädigt und abgehauen (30.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr ein geparktes Auto in der Sophienstraße angefahren. Der Unbekannte streifte einen VW Touareg, der vor dem Haus Nummer 30 stand. Ohne sich um den Schaden am Heck links zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

