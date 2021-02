Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 58-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt (27.01.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Mittwoch gegen 19.15 Uhr in der Uhlandstraße eine Frau sexuell belästigt. Nach den bisherigen Ermittlungen fasste der Unbekannte der Frau an die Schulter, als diese gerade die Straße entlangging, und küsste sie, nachdem sie sich umgedreht hatte, auf die Wange. Erst als sie schrie, nahm er von ihr Abstand. Als die Frau weiter ging folgte ihr der Mann erneut, weshalb sich die Frau umdrehte und dem Unbekannten in den Unterleib trat. Erst dann flüchtete er. Der Unbekannte wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, wellige, längere, dunkelblonde Haare, kurzer Vollbart, trug ein kariertes Oberteil, eventuell Pullunder. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

