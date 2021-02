Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer nimmt Streifenwagen die Vorfahrt (30.01.2021)

Donaueschingen (ots)

Uneinsichtig verhalten hat sich ein Autofahrer am Samstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung der Schulstraße / Kronenstraße. Ein 30-jähriger VW-Fahrer nahm ausgerechnet einem Streifenwagen der Polizei die Vorfahrt. Dessen Fahrer reagierte umsichtig und bremste rechtzeitig, so dass es nicht zum Unfall kam. Anstatt seinen Fehler einzuräumen, bescherte sich der VW-Fahrer mit Hupen. Die Beamten belehrten den Mann über die Vorfahrtsregeln und belegten ihn mit einem Verwarnungsgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell