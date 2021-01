Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Überwachung Coronabestimmungen überführt Alkoholsünder

(Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Beamte des Polizeireviers Villingen kontrollierten am Sonntagmorgen, gg. 01.50 Uhr einen 27-jährigen Fahrzeuglenker in der Goldenbühlstraße in Villingen. Während der Befragung wurde bei dem Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille, weshalb er außer dem Verstoß gegen die Corona-Verordnung zusätzlich wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gelangt.

