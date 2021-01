Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfallflucht - Zeugen gesucht -

(Unterkirnach / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw zwischen Freitag, 29.01.21, 20:30 Uhr und Samstag, 30.01.21, 11.00 Uhr den Eichhaldenweg in Unterkirnach und kam aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel Insignia. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro zu kümmern. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier St. Georgen/Schw. (Tel.: 07724/949500) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell