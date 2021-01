Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Dietingen/Lkrs. Rottweil (29.01.2021) - Feldscheune wird Raub der Flammen

Dietingen (ots)

Völlig ausgebrannt ist am Samstagabend um 21.26 Uhr eine freistehende Feldscheune eines Aussiedlerhofs im Bohlweg in Dietingen. Trotz des beherzten Eingreifens der Feuerwehren aus Dietingen und Rottweil, die mit insgesamt mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte ein Abbrennen der ca. 50 Quadratmeter großen Scheune mit Anbau nicht mehr verhindert werden. Die Scheune diente als Lager. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil unter der Rufnummer 0741/477-0 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell