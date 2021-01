Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (29.01.2021) - Autokorso in der Innenstadt

VS-Villingen (ots)

An einer Versammlung in Form eines Autokorsos zum Thema "Frieden und Freiheit" in der Villinger Innenstadt haben am Freitag, in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr, insgesamt 112 Fahrzeuge teilgenommen. Die Versammlungsteilnehmer machten mit Plakaten und dem Einsatz von Megafonen auf die Einschränkungen durch die Corona-Verordnung aufmerksam. Die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen wurden eingehalten. Während des Feierabendverkehrs kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben mehreren Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Villingen waren auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Villingen-Schwenningen und Vertreter der Versammlungsbehörde im Einsatz (AM).

