Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Goldscheuer - Gesuchter Straftäter gestellt

GoldscheuerGoldscheuer (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Kehl ist am Montagabend die Festnahme eines Straftäters gelungen. Der 48-Jährige wählte gegen 17:15 Uhr selbstständig den Notruf und teilte mit, per Haftbefehl gesucht zu werden. Drei weitere Ausschreibungen zwecks Aufenthaltsermittlungen waren dem Mann ebenfalls anhängig. Die hinzugerufenen Beamten konnten den sichtlich Betrunkenen kurze Zeit später in der Straße "Im Löhl" antreffen und infolge einer Identitätsüberprüfung festnehmen. Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin verbrachte er die Nacht zunächst in polizeilichem Gewahrsam und wurde am darauffolgenden Morgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

