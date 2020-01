Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Altena (ots)

Am Montagabend wurde einem 16-jährigen Altenaer am Markaner das Handy abgenommen. Gegen 21 Uhr stieg der Jugendliche am Busbahnhof aus der Linie 37 aus und ging in Richtung Sparkasse. Am Fußgängerüberweg sprach ihn eine männliche Person an, die hinter ihm her lief. Die drückte ihn in den Eingang der Sparkasse. Erst forderte der Unbekannte Geld, was der 16-Jährige nicht hatte, und dann das Handy. Zwei weitere Personen gesellten sich dazu. Der Jugendliche überreichte das Gerät. Die drei flüchteten zusammen. Die Begleiter werden wie folgt beschrieben: Der erste soll 17 bis 19 Jahre alt, korpulent und ca. 1,70 Meter groß sein. Er hatte blonde, kurze Haare. Der zweite ist etwas jünger, hat schwarze, kurze, wellige Haare und trug einen Dreitagebart an den Wangen. Das Opfer informierte seine Eltern, die noch am Abend auf der Polizeiwache Anzeige erstatteten. Die Polizei ermittelt wegen einer räuberischen Erpressung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell