POL-UN: Bönen - Raub einer Handtasche im Bereich Holbeinstraße - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Bönen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Jugendliche von zwei Jungen im jugendlichen Alter beraubt worden sein. Am 22.08.2020, gegen 16.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen die Tat in Bönen, Bereich Holbeinstraße, beobachtet. Dieser Zeuge verfolgte die Täter. Durch Standortmeldungen an die Polizei und einer intensiven Fahndung konnte eine Person festgenommen werden.

Der Sachverhalt blieb bislang weitestgehend ungeklärt, da sich die Geschädigte nicht mehr am Tatort befand.

Die Polizei bittet nun diese unbekannte Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 02307 9210 oder persönlich bei der Wache in Kamen zu melden.

