Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Radfahrer bei Sturz nach Ausweichen leichtverletzt

Unna (ots)

Am Samstag (22.08.2020) wurde gegen 13.25 Uhr wurde ein 19 jähriger Radfahrer aus Unna bei einem Verkehrsunfall auf der Morgenstraße leichtverletzt. Der Mann war mit seinem Mountainbike wegen eines PKW, der auf dem Radweg rangierte, um in eine Parklücke zu gelangen, vom Radweg auf die Fahrbahn ausgewichen. Als er wieder auf den Radweg zurückfahren wollte, stürzte er an einer Bordsteinkante. Er wurde mit einem RTW zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, von wo aus er später wieder entlassen werden konnte. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

