Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zwei Leichtverletzte bei Parkplatz-Unfall - vom Bremspedal aufs Gaspedal abgerutscht

Bönen (ots)

Am Samstag (22.08.2020) kam es gegen 13.20 Uhr in Bönen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden. Eine 72 jährige Bönenerin war beim Einparken mit ihrem Mercedes der A-Klasse vom Bremspedal auf das Gaspedal abgerutscht und prallte gegen zwei parkende PKW. Der Aufprall war so heftig, dass eins der beiden Autos, ein Ford Focus, zurückgeschoben wurde und die beiden Nutzer, eine 36 jährige Bönenerin und ihr 16 jähriger Sohn, leichtverletzt wurden, als sie hinter dem Wagen standen und Einkäufe einluden. Die Frau war zu Boden gestürzt. Ihr Sohn wurde von der offenstehenden Heckklappe getroffen. Beide wurden vor Ort durch eine RTW-Besatzung behandelt. Weiterhin wurde der parkende PKW Peugeot 307 eines 55 jährigen Mannes aus Dortmund beschädigt. Der Mann war nicht in der Nähe seines Fahrzeuges, sondern im Supermarkt zum Einkaufen. Alle drei PKW wurden jeweils im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4500 Euro geschätzt. Der PKW der 72 jährigen Bönenerin wurde abgeschleppt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell