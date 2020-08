Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Flucht vor Polizeikontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 09.08.2020, gegen 01:50 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 271 zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt eine Verfolgungsfahrt unter Beteiligung einer Streife der Polizei Bad Dürkheim und des Fahrers eines Sportwagens der Marke Porsche. Der Porsche sollte im Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken der Polizeistreife ergriff der Porsche-Fahrer die Flucht. Mit quietschenden Reifen und unter starker Beschleunigung entfernte er sich in Richtung Grünstadt. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Die Fahrt erstreckte sich über den gesamten Verlauf der B271 bis Grünstadt. Dort fuhr der Porsche auf die Bundesautobahn 6 in Richtung Mannheim auf und beschleunigte auf Höchstgeschwindigkeit. Um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu vermeiden, wurde die Verfolgung abgebrochen. Im Verlauf seiner Flucht hatte der Porsche-Fahrer mehrere Kreuzungen trotz Rot zeigender Ampeln überquert. Auf Höhe von Kirchheim a. d. Weinstraße hatte er mehrere andere PKW überholt. Aufgrund des rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrverhaltens wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Anhand des abgelesenen Kennzeichens des Porsche werden weitere Ermittlungen durchgeführt.

Die Fahrer der überholten PKW sowie weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/9630 aufzunehmen.

