Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Haßloch/pfalz (ots)

Am 07.08.2020 gegen 20:16 Uhr touchierte ein 26jähriger Transporterfahrer auf dem Parkplatz des Naturfreundehaus in Haßloch beim Rückwärtsfahren einen dort geparkten Pkw und beschädigte diesen. Beim Fahrer des Transporters konnte durch die aufnehmende Streife vor Ort ein Atemalkoholwert von 2,26 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

