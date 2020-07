Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen

Altena (ots)

Eine 55-jährige Frau wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Kirchstraße bestohlen. Sie war zuletzt in einem Buchladen. Unterwegs auf der Kirchstraße stellte sie fest, dass ihre Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war. Darin befanden sich Bargeld, Papiere und eine Bankkarte. Die Frau ging postwendend zur Polizeiwache. Gegen 13 Uhr meldete sie sich erneut bei der Polizei: Sie habe die Börse in der Fußgängerzone wiedergefunden - allerdings ohne das Geld.

