Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbrecher verletzt sich beim Überklettern eines Zauns - Vollendung der Tat und Flucht nicht mehr möglich - Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Unna (ots)

Aus seiner Sicht "Pech bei der Ausführung" hatte am Samstagabend (22.08.2020) gegen 20.00 Uhr ein Einbrecher bei dem Versuch, vom Gelände des Wertstoffhofes Gegenstände zu entwenden. Der 34 jährige Mann aus Unna rief selbst den Notruf 112 des Rettungsdienstes an, weil er beim Überklettern des etwa zwei Meter hohen Zauns abgerutscht und schwer gestürzt war. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen an beiden Beinen zu, dass er weder die beabsichtigte Tat weiter ausführen, noch vom Tatort flüchten konnte. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei saß er jenseits des Zauns auf dem Gelände des Wertstoffhofes. Zur medizinischen Erstversorgung begab sich ein Rettungssanitäter zu dem Verletzten. Um ihn anschließend aus seiner misslichen Lage bergen zu können, musste die Feuerwehr ein Zaun-Element ausbauen und den Zaun nachher wieder schließen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. In seinem Rucksack wurde Einbruchswerkzeug gefunden. Er räumte den Einbruchsversuch ein. Außer den Schmerzen der Verletzung erwarten ihn nun strafrechtliche Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

