Polizei Braunschweig

POL-BS: Seitenscheibe eingeschlagen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lehndorf 15.06.2020, 15.00 Uhr

Eine 53-Jährige aus dem Landkreis Peine war am Montag zu Besuch in Braunschweig. Gegen 15.00 Uhr stellte sie ihr Auto auf einem Parkplatz in Lehndorf ab. Ihre Handtasche ließ sie im Fußraum liegen.

Als sie nach etwa einer Stunde zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Die Handtasche wurde entwendet.

Neben einem Portemonnaie mit Bargeld und diversen Papieren befand sich auch ein Handy in der Tasche.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.

