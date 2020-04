Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe hebelten Tor auf

53894 Mechernich-Schützendorf (ots)

Am Samstagvormittag (‪11.45 Uhr‬) bemerkte der Eigentümer einer Garage am Grundpütz, dass eines der beiden Garagentore offen stand. Diebe hatten in der vergangenen Nacht ein Tor aufgehebelt und aus dem Inneren zwei hochwertige Autoersatzteile entwendet.

