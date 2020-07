Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Unfallflucht in Eutin auf dem Stadtgrabenparkplatz - Polo stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montag (06.07.) ist in Eutin ein parkender schwarzer VW Polo angefahren und dabei stark beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Montagabend gegen 19:30 Uhr stellte die 20-jährige Ostholsteinerin ihren Polo auf dem Parkplatz am Stadtgraben gegenüber des dortigen Weinlokals ab und ging zum Sport. Als sie um 21:30 Uhr wieder losfahren wollte, stellte sie an der hinteren rechten Fahrzeugtür und am Schweller erhebliche Schrammen fest. Der Verursacher hatte sich bei ihr nicht gemeldet und auch kein Hinweiszettel am Polo hinterlassen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach ist davon auszugehen, dass der schwarze VW Polo von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Der Unfallverursacher flüchtete. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Die Beamten des Eutiner Polizeireviers ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem möglichen Tatfahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail Eutin.PR@polizei.landsh.de entgegengenommen.

