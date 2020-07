Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck - Bombendrohung gegen das Amtsgericht - Meldung 2

Lübeck (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag (07.07.) hat die Polizei von einer Bombendrohung gegen das Amtsgericht in Lübeck Am Burgfeld erfahren. Das Gebäude wurde umgehend geräumt und abgesperrt. Es kam zu keinem schädigenden Ereignis. Der Einsatz war um 14.15 Uhr beendet.

10 Sprengstoffsuchhunde aus der Polizeidirektion Lübeck sowie aus Flensburg, Itzehoe, Ratzeburg und Neumünster suchten die Liegenschaft ab. Es wurden kein verdächtiger Gegenstand und keine Hinweise auf Sprengstoff gefunden.

Die Lübecker Staatsanwaltschaft und das 3. Polizeirevier der Polizeidirektion Lübeck haben strafrechtliche Ermittlung u. a. wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§126 StGB) aufgenommen.

