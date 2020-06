Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Hopfau - Glatt, K 5508) Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Sulz am Neckar, Hopfau - Glatt, K 5508 (ots)

Zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ist es am späten Nachmittag des Pfingstmontags an der Kreisstraße 5508 bei Sulz am Neckar - Hopfau gekommen. Der 63-jährige Biker war gegen 16 Uhr mit einer BMW des Typs RS 1300 auf der Kreisstraße 5508 von Glatt in Richtung Hopfau unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers oder in einem Moment der Unachtsamkeit verlor der 63-Jährige im Verlauf einer langgezogenen und übersichtlichen Rechtskurve kurz vor Hopfau ohne Fremdverschulden die Kontrolle über das Motorrad. In der Folge kam die schwere Maschine nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Hierbei zog sich der 63-jährige Biker mehrere Brüche an Armen und Beinen zu und blieb schwer verletzt liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in das Schwarzwald-Baar Klinikum nach Villingen. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein verständigter Abschleppdienst um die Bergung und den Abtransport des mit rund 5000 Euro beschädigten Motorrades.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell