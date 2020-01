Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Geislar: Mutmaßlicher Einbrecher überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Flucht ergriff ein mutmaßlicher Einbrecher am Dienstagnachmittag (07.01.2020) gegen 16:00 Uhr in der Straße "Schnufertsberg" in Bonn-Geislar: Nachdem es geklingelt hatte bemerkte ein Hausbewohner, der die Türe nicht unmittelbar geöffnet hatte, wie jemand von außen versuchte, die Haustüre mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Als dann das Licht im Hausflur eingeschaltet wurde, flüchtete die Person in unbekannter Richtung. An der Türe entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Wem ist gestern Nachmittag ein Unbekannter im Schnufertsberg begegnet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

