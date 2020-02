Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 17-Jähriger ausgeraubt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es am Busbahnhof an der Bernd-Rosemeyer- Straße zu einem Raub gekommen. Das 17-jährige Opfer wurde gegen 0.30 Uhr von vier jungen Männern angesprochen. Eine der Personen forderte Bargeld und schlug dem 17-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nachdem sie das Portemonnaie des Jugendlichen erhalten hatten, flüchteten die Männer mit einem Auto. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

