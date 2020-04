Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200423.4 Schalkholz: Diebstahl auf zwei Baustellen

Schalkholz (ots)

Im Zeitraum vom 20. bis zum 22. April 2020 ist es an einer Baustelle in Schalkholz und an einer in Bunsoh zu einem Diebstahl je einer Baggerschaufel gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Sportplatz in der Hauptstraße in Bunsoh befindet sich eine Baustelle zum Ausbau des Glasfasernetzes. Zum Ausheben von Gräben befand sich zu diesem Zweck ein Bagger vor Ort. Von diesem verschwand im genannten Zeitraum eine Baggerschaufel im Wert von etwa 300 Euro. Von einer Baustelle derselben Firma in Bunsoh entwendete ein Unbekannter zur selben Zeit eine Schaufel gleichen Typs.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell