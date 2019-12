POL-VER: Nach Diebstahl aus Wohnhaus Zeugen gesucht + Pedelec gestohlen + Einbrecher gelangen in Wohnung + Vierstelliger Sachschaden an + Fenstern eines Unterrichtsraumes + 81-Jährige prallt mit Pkw gegen Baum

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Nach Diebstahl aus Wohnhaus Zeugen gesucht

Lilienthal. Unbekannte Diebe gelangten zwischen Freitag- und Sonntagvormittag in ein Reihenhaus in der Danziger Straße und konnten unerkannt flüchten, nachdem sie Schmuck an sich genommen hatten. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

Pedelec gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen dem frühen Samstagabend und Montagmorgen stahlen unbekannte Täter aus einem Schuppen in der Schulstraße unter anderem ein Pedelec. Nachdem die Diebe Schlösser am Schuppen und am Fahrrad aufbrachen, flüchteten sie mit ihrer Beute. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Einbrecher gelangen in Wohnung

Ritterhude. Einbrecher drangen am Montag zwischen 06:30 Uhr und kurz nach 18:00 Uhr durch ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Nachdem sie das Fenster auf unbekannte Weise überwunden hatten, suchten sie in der Wohnung nach geeigneter Beute und flüchteten anschließend mit Schmuck. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Osterholz unter 04791/3070.

Vierstelliger Sachschaden an Fenstern eines Unterrichtsraumes

Lilienthal. Am Gymnasium in der Straße "Zum Schofmoor" beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster eines Unterrichtsraumes und richteten so einen Sachschaden von etwa 3.000EUR an. Mögliche Zeugen, die zwischen dem späten Freitagnachmittag und Montagvormittag verdächtige Geräusche oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden unter 04298/92000 um Hinweise an die Polizei in Lilienthal gebeten.

81-Jährige prallt mit Pkw gegen Baum

Lilienthal. Eine 81-jährige Fahrerin eines VW geriet am Montagmittag auf nasser Straße in der Moorhauser Landstraße ins Rutschen und prallte rechts neben der Fahrbahn mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Die 81-jährige fuhr in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als sie verkehrsbedingt vor der Lilienthaler Allee bremsen musste, auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Frau verletzte sich bei dem Aufprall gegen den Baum leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Derzeit wird von einem Sachschaden von mehr als 2.000EUR ausgegangen.

