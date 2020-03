Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Überführt

Lahr (ots)

Auf einen 19-Jährigen wartet nach einem Unfall am frühen Montagabend auf einem Parkplatz im Mauerweg ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Nach derzeitigem Sachstand war der Heranwachsende kurz vor 17:30 Uhr beim Ausparken mehrfach gegen einen dort abgestellten Fiat gestoßen und anschließend vom Ort des Geschehens geflüchtet. Am Fiat, als auch an seinem genutzten Peugeot entstanden jeweils Schäden von etwa 1.500Euro. Einer Zeugin war das Malheur allerdings nicht entgangen und notierte sich das Kennzeichen des Peugeot. Im Zuge einer Überprüfung der Halteradresse, durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr, gab sich zunächst eine Familienangehörige des 19-Jährigenals vermeintliche Unfallverursacherin aus. Die Zeugin konnte allerdings eindeutig einen Mann als Fahrer des flüchtigen Verursacherfahrzeugs erkennen. Wenig später erschien dann der tatsächlich verantwortliche Unfallfahrer auf dem Polizeirevier Lahr und räumte die Unfallverursachung ein.

