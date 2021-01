Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sulz am Neckar/Lkrs. Rottweil (29.01.2021) - Peugeot angefahren und geflüchtet

Sulz am Neckar (ots)

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Freitag, in der Zeit von 16.30 Uhr und 16.37 Uhr, in der Breslauer Straße in Sulz am Neckar ereignet. Ein 38-jähriger Autofahrer parkte dort seinen weißen Peugeot. Als er nach wenigen Minuten an sein Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel eingeklappt war und das Spiegelglas zersplittert auf der Straße lag. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 entgegen (AM).

