Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall an der Bataverstraße - Rollstuhlfahrer von Lkw erfasst

NeussNeuss (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.11.), um kurz vor 15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Bataverstraße Ecke Gladbacher Straße. Ein Lastkraftwagenfahrer, der die Bataverstraße von der Römerstraße kommend befuhr, beabsichtigte an der Gladbacher Straße, nach Zeugenaussagen bei Grünlicht zeigendem Ampelpfeil, nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Rollstuhlfahrer, der zuvor auf dem Fußweg der Bataverstraße in Richtung Meerbusch unterwegs war. Der 66-jährige Mann im Rollstuhl erlitt schwere Verletzungen und musste durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun das Verkehrskommissariat.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell