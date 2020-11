Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe stahlen Kreditkarte aus Auto

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Marktplatz in Wevelinghoven waren am Montagmittag (23.11.) unbekannte Trickdiebe erfolgreich. Gegen 14:00 Uhr war eine Dame auf dem Parkplatz eines Supermarktes damit beschäftigt, ihren Einkauf in den Kofferraum zu laden, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser fragte die über 60-Jährige nach dem Weg zum Krankenhaus, bevor er sich dann freundlich verabschiedete.

Augenblicke später stellte die Grevenbroicherin den Diebstahl ihrer EC-Karte fest. Diese hatte sich in ihrer Handtasche befunden, die sie während des Beladens im Kofferraum abgelegt hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Komplize unbemerkt die Geldkarte aus der Tasche stahl, während der unbekannte Mann das Opfer abgelenkt hatte.

Der Verdächtige konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, schlanke Figur. Er sprach Deutsch mit Akzent und war mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Strickmütze bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Trickdiebe lenken ihre ausgewählten Opfer oft ab (bitten zum Beispiel darum Geld zu wechseln oder den Weg auf einer Karte zu erklären etc.), um somit unbemerkt an deren Wertsachen zu kommen. Seien Sie grundsätzlich immer wachsam, wenn Sie eine fremde Person anspricht und ihre Aufmerksamkeit mit Belanglosigkeiten zu erhaschen versucht. Ein Komplize könnte nicht weit entfernt sein und einen kurzen Augenblick nutzen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie in solchen Fällen besonders achtsam und lassen Sie ihre Wertsachen nicht aus den Augen. Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie entsprechende verdächtige Wahrnehmungen machen (Notruf 110).

