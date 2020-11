Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Passant bleibt dran - Jugendliche nach Diebstahl gestellt

KorschenbroichKorschenbroich (ots)

Am Dienstagvormittag (24.11.) kam es zu einem Diebstahl in einem Kiosk in Korschenbroich. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die 62-jährige Kioskbetreiberin in einem Nebenraum des Ladens, als sie ein verdächtiges Geräusch wahrnahm. Auf dem Weg in den Verkaufsraum stellte sie dort die beiden männlichen Jugendlichen, im Alter von 16 und 17 Jahren, fest. Diese hielten Zigaretten in der Hand und liefen beim Erblicken der Dame davon. Ein aufmerksamer Passant schätzte die Situation richtig ein und nahm die Verfolgung auf. Gleichzeitig rief er die Polizei und führte die Beamten auf die Spur der mutmaßlichen Diebe. Diese stellten die beiden Tatverdächtigen, welche das Diebesgut noch bei sich trugen und sich geständig zeigten. Im weiteren Verlauf wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahl.

