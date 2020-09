Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Garage und Versuch an Kiosk.

Iserlohn (ots)

Garage aufgebrochen Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von kurz vor 6 Uhr-17 Uhr, stahlen unbekannte Diebe ein in einer Garage an der Treppenstraße stehendes, gesichertes E-Mountainbike der Marke Husquarna. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rades und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

An einem Kiosk an der Laarstraße scheiterte ein Einbruchsversuch am letzten Wochenende. Die Täter gelangen nicht ins Objekt und hinterließen Sachschaden.

