Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schutzmann "entführt"

Iserlohn (ots)

Am großen Teich stahlen in den letzten fünf Tagen (17.09.2020 - 21.09.2020) unbekannte Diebe einen durch die Stadtbetriebe Iserlohn-Hemer aufgestellten Aufstellpolizisten. Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371-9199-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zum Verleib des Aufstellpolizisten machen?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

