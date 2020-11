Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert einen Schwerverletzten

NeussNeuss (ots)

Am Dienstagmorgen (24.11.) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Bus schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 41-jähriger Neusser kurz vor 6 Uhr mit seinem Bike auf dem Radweg entlang der Düsseldorfer Straße, in Richtung Neuss "Am Kaiser" unterwegs. Als er plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Bus, der die Düsseldorfer Straße in Richtung Neusser Innenstadt befuhr. Der 41-Jährige stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Düsseldorfer Straße während der Unfallaufnahme kurzfristig. Schwerwiegende Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nicht.

