POL-NE: Terrassentür hält Einbruchversuch stand - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

JüchenJüchen (ots)

In Jüchen scheiterten Wohnungseinbrecher, bei dem Versuch in eine Doppelhaushälfte am "Grüner Weg" einzusteigen. Nach ersten Informationen versuchten die Täter, sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu verschaffen. Sie gelangten jedoch nicht in das Haus. Der versuchte Einbruch fand zwischen Sonntag (22.11.), 14:45 Uhr, und Montag (23.11.), 12:30 Uhr, statt.

Nachbarn oder Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Kripo (Kommissariat 14) sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Einbrecher haben keine Zeit. In der Regel halten sie sich nur wenige Minuten am Tatort auf, um ihr Entdeckungsrisiko zu minimieren. Entsprechend können einbruchshemmende Sicherungen an Türen und Fenstern ausschlaggebend sein. Dauert das Überwinden der technischen Sicherungen zu lange, geben viele Einbrecher auf. Informieren Sie sich, wie sie Wohnungseinbrechern effektiv einen "Riegel vorschieben". Informationen und Hinweise zu kostenlosen Beratungen der Polizei finden Sie auf der Homepage: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

