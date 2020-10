Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Industriestraße einen 35-jährigen Fahrer eines Mazdas, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und ohne Fahrerlaubnis am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum wahr. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Auf dem Revier wurde eine Blutprobe erhoben. Überprüfungen ergaben, dass dem Mann die Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung bereits entzogen worden war. Der Führerschein wurde einbehalten. Der 35-Jährige muss Strafanzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

