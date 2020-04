Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Rintheim - Bei Streitigkeiten Messer eingesetzt

Karlsruhe (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann steht im Verdacht, im Zuge von Streitigkeiten wegen im Raum stehenden arbeitsrechtlichen wie auch außerehelichen Beziehungen am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in der Albert-Nestler-Straße einen 21-Jährigen unter Einsatz eines Hammers sowie eines Messers verletzt zu haben. Der Jüngere war ersten Schilderungen zufolge einer 36 Jahre alten Bekannten zu Hilfe gekommen, die zuvor von dem 54-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sei.

Der 21-jährige Mann kam aufgrund seiner Verletzungen an Kopf und Unterarm in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Über das genaue Ausmaß seiner Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Offenbar waren an der Auseinandersetzung noch weiteren Personen beteiligt, die es teils noch festzustellen gilt. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt wegen gefährlicher Körperverletzung.

