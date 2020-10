Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Parkplatzunfall - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, zwischen 7:45 Uhr und 8 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Nußlocher Straße in Walldorf. Hierbei fuhr er vermutlich rückwärts aus seiner Parkbucht heraus und streifte dabei den BMW der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

