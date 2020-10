Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich der Büchertstraße/Allmendstraße ereignete. Gegen 9:30 Uhr befuhr der 54-jährige Unfallverursacher mit seinem Chrysler die Allmendstraße und wollte nach links in die Büchertstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Opel der Geschädigten, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

