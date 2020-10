Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren - Pressemeldung Nr. 2

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall auf der L550 bei Hilsbach. Eine 20-jährige Frau war kurz nach sieben Uhr auf der L 550 von Adelshofen in Richtung Hilsbach unterwegs. Aufgrund der nicht den Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren BMW und kam von der Fahrbahn an. Sie kollidierte mit den Leitplanken und schleuderte in den Straßengraben, wo sie schließlich zum Stehen kam. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem BMW entstand Totalschaden und der musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens in derzeit nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 8.20 Uhr teilweise gesperrt. In dieser Zeit wurden verkehrslenkende Maßnahmen durch Polizeikräfte durchgeführt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

