POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Opel überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Glück im Unglück hatte ein 51-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der L 600 zwischen Lingental und Leimen. Der Opel-Fahrer war talwärts in Richtung Leimen unterwegs, als er auf feuchter Fahrbahn in Höhe des Dachsbuckels in einer Linkskurve von der Straße in den Grünstreifen abkam. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr zeitweise durch die Polizei geregelt.

