Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Linienbus gestürzt

Stuttgart-Nord (ots)

Die 72 Jahre alte Frau, die am Donnerstagnachmittag (09.04.2020) aufgrund einer Gefahrenbremsung in einem Linienbus stürzte, verstarb am Freitag (10.04.2020) mutmaßlich an den Folgen ihrer Verletzungen (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 10.04.2020). Nachbarn hatten am 09.04.2020 einen Rettungswagen gerufen, da die Frau Zuhause nach dem Sturz über Unwohlsein geklagt hatte. Die 72-Jährige lehnte eine Mitfahrt in ein Krankenhaus ab. Am nächsten Morgen wurde sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

