Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Überwachung Durchfahrtverbot Lindenstraße

Konz (ots)

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde das Durchfahrtverbot zwischen der Straße Am Stadion und der Lindenstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 08:05 Uhr durch die Polizei Konz überwacht.

Insgesamt wurden 13 Fahrzeugführer/innen wegen Missachtung des Durchfahrtverbots gebührenpflichtig verwarnt.

7 Schüler/innen befuhren die Lindenstraße mit ihren Fahrrädern entgegen der Einbahnstraße. Diese wurden mündlich verwarnt und über die dadurch entstehenden Gefahren für sie und andere hingewiesen.

Es ist geplant, in diesem Bereich weitere unangekündigte Durchfahrtkontrollen durchzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501-9268-0

Fax: 06501-9268-50

E-Mail: pwkonz@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell