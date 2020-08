POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 23.08.2020

Polizei Salzgitter

Körperverletzung/Bedrohung/Beleidigung Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, 22.08.2020, 17:50 Uhr Der 38-jährige Täter beleidigte und bedrohte zunächst das 39-jährige weibliche Opfer. Im weiteren Verlauf schlug der Täter dem Opfer eine Plastikflasche auf den Kopf, und schlug ihr mit der flachen Hand in das Gesicht. Danach habe der Täter das Opfer an den Haaren gezogen und mehrfach mit der Faust in dessen Gesicht, Rücken und Oberkörper geschlagen. Als Das Opfer durch die körperliche Einwirkung zu Boden fiel, schlug und trat der Täter weiter auf sie ein. Nachdem ein Zeuge dazwischen gegangen war, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem Klinikum Salzgitter zugeführt.

Verkehrsunfall Salzgitter, Julius-Leber-Straße, 22.08.2020, 18:28 Uhr Ein 7-Jähriges Kind befuhr mit ihrem Fahrrad die Julius-Leber-Straße. Ein 45-Jähriger wollte im dortigen Wendehammer wenden. Das Kind übersah vermutlich den Pkw und es kam zu einem Zusammenstoß. Das Kind verletzte sich leicht und musste im Rettungswagen behandelt werden.

