Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 2 Fahrzeuglenker unter Alkoholbeeinflussung -

(Aichhalden / Seedorf / Landkreis Rottweil) (ots)

Bei den vom Polizeirevier Schramberg am Samstagabend in Seedorf und Aichhalden durchgeführten Verkehrskontrollen wurde bei zwei Fahrzeugführern eine deutliche Alkoholisierung festgestellt, was für die 40-, bzw. 41 jährigen Männer eine Blutentnahme und die Beschlagnahme ihres Führerscheins zur Folge hatte. Die gemessenen Atemalkoholwerte lagen bei 1,50, bzw. 1,36 Promille.

