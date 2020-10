Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rund um den Tag des Einbruchschutzes: Polizei Nordhessen mit Infoständen in Fuldabrück und Vellmar

Kassel (ots)

Nordhessen: Am Sonntag, dem 25. Oktober ist der "Tag des Einbruchschutzes". Das Polizeipräsidium Nordhessen bietet rund um diesen Präventionstag zwei Infostände zu diesem Thema an. Am Samstag werden die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Fuldabrück zu finden sein, am Montag bieten sie eine kostenlose Beratung in Vellmar an. Dabei werden sie Interessierten Fragen zum Einbruchschutz, beispielsweise zur technischen Sicherheit, zum "Smart Home" oder zur staatlichen Förderung von Einbruchschutz beantworten.

Die Termine auf einen Blick:

Samstag, 11:00 bis 14:00 Uhr: -> Fuldabrück, vor dem Bauhaus Baumarkt (Albert-Einstein-Straße)

Montag, 11:00 bis 13:00 Uhr: -> Vellmar, im Herkules-Einkaufscenter (Lange Wender)

Das Team des Polizeiladens freut sich auf viele Interessierte.

