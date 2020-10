Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Bedrohung durch Betrunkenen: Sichergestelltes E-Bike stammt aus Kellereinbruch

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 12:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4741282 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Forstfeld: Nachdem am Mittwochabend ein betrunkener 37-Jähriger im Stadtteil Forstfeld nach einer Bedrohung mit einem Messer festgenommen wurde, konnte die Herkunft des von ihm mitgeführten und sichergestellten E-Bikes inzwischen durch die Polizei aufgeklärt werden: Das Rad stammt aus einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Liegnitzer Straße. Das Opfer des Einbruchs hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt und erfuhr gestern erst durch die Beamten des Polizeireviers Ost davon.

Der 47-jährige Besitzer des E-Bikes, verkehrsrechtlich ein sogenanntes Pedelec, staunte nicht schlecht, als sich die Beamten des Polizeireviers Ost bei ihm meldeten und fragten, ob er sein Zweirad vermisse. Er entgegnete, dass das E-Bike in seinem abgeschlossenen Kellerverschlag stehe, musste dann aber bei der Nachschau das Gegenteil feststellten. Die Polizisten hatten zuvor herausgefunden, wem das Rad gehört, da ein Aufkleber des verkaufenden Geschäfts auf dem Fahrradrahmen zu finden war und sie dort Ermittlungen zum Käufer anstellten. Wie die schließlich am gestrigen Donnerstag am Tatort in der Liegnitzer Straße eingesetzte Streife des Reviers Ost berichtet, waren in dem Kellergeschoss insgesamt drei mit Vorhängeschlössern gesicherte Verschläge aufgebrochen worden, darunter auch der des 47-Jährigen. Dort hatte der Einbrecher das E-Bike erbeutet, dass später bei dem 37-Jährigen sichergestellt wurde. Gegen ihn richtet sich nun auch der Verdacht hinsichtlich der Kellereinbrüche. Er wird sich neben den Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung, weil er in der Payerstraße grundlos einen Passanten mit einem Messer bedrohte, und der Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, weil er im Polizeigewahrsam Polizisten attackierte, nun auch wegen der Einbrüche verantworten müssen.

