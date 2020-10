Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener bedroht Passanten grundlos mit Messer: Festnahme nach kurzer Fahndung

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Ein allem Anschein nach betrunkener Mann hat am gestrigen Mittwochabend in der Payerstraße im Stadtteil Forstfeld grundlos einen 17-jährigen Passanten verfolgt und mit einem Messer bedroht. Der 17-Jährige ergriff daraufhin die Flucht. Zeugen, die gegen 21:20 Uhr auf das Geschehen aufmerksam wurden, alarmierten sofort die Polizei. Einer Streife des Polizeireviers Ost gelang bei der Fahndung wenige Augenblicke später die Festnahme des mutmaßlichen Täters, einem bereits hinreichend bei der Polizei bekannten 37-Jährigen aus Kassel. Er hatte vergeblich versucht, sich in einem nahegelegenen Gebüsch vor den Beamten zu verstecken. Das Messer mit dem er gedroht haben soll, stellten die Polizisten bei ihm sicher. Anschließend brachten sie ihn zur Ausnüchterung und zur Blutentnahme in das Polizeigewahrsam. Dort leistete der 37-Jährige heftigen Widerstand und schlug nach den eingesetzten Polizisten, glücklicherweise ohne jemanden zu verletzen.

Derzeit noch ungeklärt ist die Herkunft des von dem 37-Jährigen in der Payerstraße mitgeführten E-Bikes der Marke Rixe. Um die Eigentumsverhältnisse des Rades, dessen Seriennummer derzeit nicht zur Sachfahndung ausgeschrieben ist, zweifelsfrei zu klären, stellten die Beamten es vorsorglich sicher.

Der 37-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

