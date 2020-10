Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkene randalieren auf Baustelle und wehren sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Zwei 36 und 39 Jahre alte Männer haben am gestrigen Dienstagabend auf einer Baustelle in der Kasseler Unterneustadt randaliert und die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten die Randalierer auf ihr Verhalten angesprochen, woraufhin die beiden stark alkoholisierten Männer aggressiv reagierten und unbeeindruckt weiter gegen die Baustellenschilder traten und schlugen. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 500 Euro an. Nach Eintreffen der alarmierten Streifen setzten sich die beiden Männer mit Tritten und Kopfstößen gegen ihre Festnahme erheblich zur Wehr. Glücklicherweise blieben die Beamten unverletzt. Die 36- und 39-Jährigen verbrachten die Nacht schließlich zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten gegen 19 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da die beiden Männer randalierend durch die Hafenstraße zogen. Wie die Anrufer berichteten, beschädigten die Randalierer Baustellenschilder, Warnbaken und versuchten eine Baustellentoilette umzuwerfen. Auch gegenüber den sofort hinzugeeilten Polizisten des Reviers Ost zeigten sich beide sehr aggressiv. Der 36-Jährige ging sogar mit einem abgebrochenen Besenstiel in der Hand auf die Beamten zu. Die erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Männer verweigerten jegliche Angabe ihrer Personalien, beleidigten die Polizeibeamten fortwährend und wehrten sich anschließend gegen ihre Festnahme. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen aus Kassel einen Wert von 2,4 Promille, während der wohnsitzlose 36 Jahre alte Mann 4,9 Promille intus hatte.

Sie müssen sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

